Собчак призналась, что уезжала из Москвы из-за угроз

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что уезжала с мужем из Москвы из-за угроз в ее адрес. НТВ транслировало программу "Новые русские сенсации", в которой Ксения год назад рассказывала об угрозах.

Телеведущая написала на своей странице в Facebook, что не давала интервью этой программе после объявления о намерении баллотироваться в президенты.

"Я не вижу ничего ужасного в том, чтобы уехать на две недели, чтобы организовать свою безопасность в Москве, в тяжелых условиях, когда моя фамилия была в так называемом расстрельном списке. Мне эта информация показалась достоверной", — рассказала Собчак.

Она отметила, что в публичных местах ее всегда охраняют. По словам Ксении, есть люди, которые пишут ей соцсети гадости типа: "Чтобы ты сдохла, тварь".

Ксения Собчак объявила, что намерена пойти в президенты. Сегодня она в Краснодаре и рассказала, что "на встрече люди задавали много политических вопросов".