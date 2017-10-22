"Скорую" проверят в Свердловской области из-за отказа госпитализировать девушку

В Свердловской области прокуратура Каменска-Уральского проверяет сообщение о неоказании медицинской помощи девушке, упавшей с лестницы в подъезде многоквартирного дома.

Жильцы обнаружили в подъезде дома девушку, которая вечером в пятницу, 20 октября, упала с лестницы, разбила голову и потеряла сознание. Люди вызвали "скорую". Со слов очевидцев, якобы бригада "скорой помощи" приехала лишь через полтора часа. Медики сначала пытались привести ее в чувства, но решили что девушка пьяная и уехали. Однако портал KU66.RU со ссылкой на Следком сообщил, что девушка с разбитой в подъезде головой в больницу не поступала.

Правоохранители просят откликнуться свидетелей данного инцидента.

История с упавшей девушкой и отказавшей ей в госпитализации "скорой" может оказаться фейком.