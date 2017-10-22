Турция примет новое законодательство в сфере туризма
22 октября 2017, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Турции решили принять новое законодательство в сфере туризма. Действующие законы в области туризма в Турции были приняты в 70-е годы прошлого века. Тогда были совершенно другие объемы турпотока.
Председатель совета директоров международного холдинга OTI Айхан Бекташ заявил в воскресенье, 22 октября, что закон давно не соответствует современным реалиям. В ХХ веке в Турции количество туристов даже не доходило до миллиона человек, а сейчас отельеры хотят принимать 40-50 миллионов туристов в год.
"Нужны законы, которые будут связаны с инвестициями, с туроператорами, с турагентствами, с поддержкой туризма и так далее. Эти изменения будут происходить с участием гражданского общества в сотрудничестве с правительством. Благодаря этому структура будет более надежной и устойчивой", — цитирует Бекташа РИА Новости.