В Петербурге начались госиспытания «Ильи Муромца»

В Петербурге новый ледокол для ВМФ отправился на тестирование. «Адмиралтейские верфи» приступили к государственным испытаниям «Ильи Муромца». Это ледокол, построенный в интересах ВМФ России впервые за 45 лет.

Судно проекта 21180 пригодится в Арктике, например, его будут использовать для проводки боевых кораблей, при аварийно-спасательных работах и для перевозки грузов.

ТТХ военного ледокола: длина - 85 метров, ширина - 20 метров, а осадка - около 7 метров. Численность экипажа - 35 человек. «Илья Муромец» сможет преодолевать ледовое поле толщиной до полутора метров.

-Заводские испытания прошли в августе-сентябре. Их ключевым этапом стала проверка безвахтенного режима работы при управлении судна одним человеком, - рассказал главный строитель «Адмиралтейских верфей» Владимир Надточеев. - В процессе тестирования был проведен эксперимент. На целые сутки мы «изолировали» членов сдаточной команды, включая работников машинного отделения, и оставили только капитана. Это значит, что механизмы ледокола не обслуживались вахтами, а управление осуществлялось с ходового мостика. «Илья Муромец» показал хорошие результаты. Отклонений и поломок мы не зафиксировали.

В ходе государственных испытаний, которые пройдут в полигонах Финского залива и Балтийского моря, комиссия приемки кораблей проверит работу оборудования судна и системы связи и радиолокации.

Таким образом, «Илья Муромец» вышел на финишную прямую. Ввести в строй его планируют до конца этого года.

Напомним, судно заложили в 2015 году, а спустили на воду уже в 2016-ом.

(По материалам сайтов: 1tv.ru regnum.ru rg.ru)