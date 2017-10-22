Депутаты тоже люди, но «за языком» следить обязаны

Очередная сессия Законодательного собрания Красноярского края закончилась скандалом. Людмила Магомедова – председатель комитета по культуре и образованию – назвала депутата Ивана Серебрякова «***» и посоветовала ему «следить за базаром».

Как сообщает krasnews.com., на замечание руководителя регионального отделения фракции «Патриоты России» Ивана Серебрякова по одному из вопросов, Людмила Магомедова ответила:

«Сейчас депутат Серебряков сказал о том, что они там сами знают, что делать… Иногда мне хочется сказать на то, что вы говорите, это бред, но я никогда себе этого не позволяла.

Поэтому за базаром следи! Достал уже, честное слово, *** несчастный!».

Поскольку последнюю фразу депутат и педагог говорила не в микрофон, разобрать сложно, каким именно эпитетом Магомедова наградила коллегу. Однако прилагательное «несчастный» употреблено в мужском роде.

Между тем, в телефонном разговоре сама Людмила Мамедова, сообщила журналистам, что никакого криминала в своих высказываниях не видит, и что «депутаты – просто люди»: «Здесь нечего даже обсуждать. Все депутаты – это просто люди. Он назвал выступление представителя комитета бредом, на что представитель комитета среагировал и сказала, что не надо вести себя, как на базаре. Единственное, что он как вечный провокатор смог спровоцировать на такой серьезной сессии другого человека, и он эмоционально среагировал. Я не вижу здесь никакого криминала. Они это неприличное слово сами придумали. Этих слов произнесено не было. Я этого слова не знаю. Дословно я не помню, я ему сказала: «Следите за базаром, который вы здесь устраиваете». И выключила микрофон. Я извинилась перед коллективом, потому что никогда в жизни такого эмоционального взрыва не позволяла и не велась на дешевые провокации. Я могла его назвать базарной бабой, но я не стала этого делать. И долго подбирала слова, поэтому мне на ум пришла эта фраза».

Напомним, что 62-летняя Людмила Магомедова – педагог по образованию – является председателем комитета по образованию, культуре и спорту краевого Заксобрания, депутат от «Единой России». И именно она выдвинула инициативу поднять в 2 раза зарплату депутатам, министрам и губернатору, которую после скандала все же отклонили.

Оскорбленный депутат Иван Серебряков также прокомментировал ситуацию: «Люди, занимая государственные должности, возглавляя комитет по культуре, являясь депутатами Заксобрания еще и от партии власти, настолько позорят эту власть, пытаясь такие вещи отпускать в Заксобрании в момент сессии, которая транслируется на всю страну. Это в очередной раз показывает уровень культуры нашего Красноярского края».

Через несколько дней дословная расшифровка заседания сессии должна появиться на сайте Законодательного собрания Красноярского края. Любопытно, как будет выглядеть словесная перепалка представителей власти в официальном документе.