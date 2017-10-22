Эксперты рассказали о правилах составления надежных паролей

Специалисты в области кибербезопасности дали интернет-пользователям советы, как составлять надежные пароли.

Статистика свидетельствует, что немалая часть людей использует простейшие пароли, представляющие собой их имена и фамилии, либо последовательности чисел вроде «123123». На то, чтобы взломать аккаунт, защищенный таким кодом, хакеру среднего класса требуется около десяти секунд.

Обезопасить себя от посягательств киберпреступников пользователи могут в случае выполнения нескольких правил. В первую очередь эксперты рекомендуют отказаться от использования в паролях дат рождения. Вместо слов в пароле, по мнению специалистов, нужно применять случайные последовательности букв. Кроме того, необходимо постоянно чередовать строчные и прописные символы, отмечает издание «Актуальные Новости».

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