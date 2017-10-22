Новое телешоу с Малаховым выйдет в эфир в воскресенье

В воскресенье состоится премьера новой телевизионной программы с ведущим Андреем Малаховым. Проект получил название «Стена».

«Стена» представляет собой игровое шоу, его участникам задаются вопросы из различных областей, сообщает РИА Новости. Размер выигрыша за правильный ответ определяет Стена, с вершины которой падают шары в ячейки с произвольными денежными суммами. Малахов рассказал, что согласился стать ведущим новой передачи на «России 1», так как считает, что «хорошим людям должно везти».

Ранее «Аргументы недели» писали, что Андрей Малахов основал свою телекомпанию, которая займется производством фильмов и программ.