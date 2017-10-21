Уральский полицейский спас четырех детей из горящего дома

Инцидент произошел в поселке Первомайский Каменского района. Загорелся один из частных домов. Пожар по дороге домой случайно увидел младший лейтенант Бахыш Керимов. Он тут же вызвал экстренные службы, а сам бросился на помощь.

Керимов выбил стекло и разбудил мужчину и женщину. Они рассказали ему, что в доме находятся четверо малолетних детей от двух до семи лет. Чтобы вывести всех на улицу, полицейскому пришлось дважды заходить в горящий дом. К приезду пожарных расчетов охваченный огнем дом сгорел почти дотла.

В ГИБДД готовят документы на представление правоохранителя к награде.