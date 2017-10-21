Путин перечислил качества успешных людей будущего

Владимир Путин на встрече с участниками фестиваля молодежи и студентов заявил, что в будущем преимущества получат те люди, которые не только обладают набором знаний, но могут креативно и планово мыслить и работать в команде.

По его словам, "абсолютное конкурентное преимущество" в будущем получат те, кто накапливает знания из совершенно разных областей науки, умеет комбинировать и эффективно применять их.

Владимир Путин посоветовал молодежи строить планы на будущее, которые "должны быть реализуемыми, исходя не только из завтрашнего и послезавтрашнего дня, но и из дня сегодняшнего".

Также Владимир Путин рассказал о технологии, которая может стать страшнее и сильнее, чем ядерная бомба.