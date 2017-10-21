Рособрнадзор отозвал лицензии у двух вузов

По распоряжению Рособрнадзора в субботу лишились лицензий Московская академия творчества и курский Индустриальный институт. Приказ Рособрнадзора основан на решении Арбитражного суда.

Действие разрешительных документов прекращено по приказу Рособрнадзора.

Также сообщается, что Академия туризма международных отношений в Екатеринбурге и Сургутский институт мировой экономики потеряли возможность принимать абитуриентов.

Отмечается, что меры были применены с 6 по 19 октября по результатам проведенных проверок.