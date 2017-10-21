Рособрнадзор отозвал лицензии у двух вузов
21 октября 2017, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
По распоряжению Рособрнадзора в субботу лишились лицензий Московская академия творчества и курский Индустриальный институт. Приказ Рособрнадзора основан на решении Арбитражного суда.
Действие разрешительных документов прекращено по приказу Рособрнадзора.
Также сообщается, что Академия туризма международных отношений в Екатеринбурге и Сургутский институт мировой экономики потеряли возможность принимать абитуриентов.
Отмечается, что меры были применены с 6 по 19 октября по результатам проведенных проверок.