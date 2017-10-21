Диана Шурыгина решила начать карьеру певицы и объявила кастинг

Героиня интернет-мемов Диана Шурыгина решила стать певицей.

В настоящее время 18-летняя девушка активно работает в студии и обещает в скором будущем представить публике свои первые песни. Кроме того, Шурыгина объявила кастинг – она ищет вокалистов, с которыми могла бы спеть дуэтом. Победитель кастинга снимется вместе с Шурыгиной в клипе. Претенденты, занявшие второе и третье место, получат призы, сообщает Super.ru.

Жертва изнасилования Диана Шурыгина прославилась на всю страну после серии программ «Пусть говорят». В начале октября девушка вышла замуж. Ее избранником стал оператор Первого канала Андрей Шлягин.