Познер поддержал выдвижение Собчак в президенты и похвалил ее за отвагу
21 октября 2017, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал желание журналистки Ксении Собчак стать президентом России. Свою позицию по данному вопросу Познер обозначил на своем официальном сайте.
Ведущий отметил, что, объявив об участии в выборах, Собчак поступила смело. По мнению Владимира Познера, она проявила отвагу, подставившись под удар критики. Познер добавил, что поддерживает начинание журналистки и призывает голосовать за нее как кандидата «против всех».
Ранее «Аргументы недели» писали, что Ксения Собчак призналась в отсутствии у нее политической программы. Кроме того, претендентка на пост главы государства заявила, что сомневается в своей победе.