Познер поддержал выдвижение Собчак в президенты и похвалил ее за отвагу

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал желание журналистки Ксении Собчак стать президентом России. Свою позицию по данному вопросу Познер обозначил на своем официальном сайте.

Ведущий отметил, что, объявив об участии в выборах, Собчак поступила смело. По мнению Владимира Познера, она проявила отвагу, подставившись под удар критики. Познер добавил, что поддерживает начинание журналистки и призывает голосовать за нее как кандидата «против всех».

Ранее «Аргументы недели» писали, что Ксения Собчак призналась в отсутствии у нее политической программы. Кроме того, претендентка на пост главы государства заявила, что сомневается в своей победе.