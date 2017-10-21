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Познер поддержал выдвижение Собчак в президенты и похвалил ее за отвагу

21 октября 2017, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Познер поддержал выдвижение Собчак в президенты и похвалил ее за отвагу
фото: globallookpress.com

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал желание журналистки Ксении Собчак стать президентом России. Свою позицию по данному вопросу Познер обозначил на своем официальном сайте.

Ведущий отметил, что, объявив об участии в выборах, Собчак поступила смело. По мнению Владимира Познера, она проявила отвагу, подставившись под удар критики. Познер добавил, что поддерживает начинание журналистки и призывает голосовать за нее как кандидата «против всех».

Ранее «Аргументы недели» писали, что Ксения Собчак призналась в отсутствии у нее политической программы. Кроме того, претендентка на пост главы государства заявила, что сомневается в своей победе.   

 

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Чиновников Крыма задержали за хищение 8 миллионов

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