В Париже открылась Международная конференция «Партнерство Франции и России: образование, наука и инновации, диалог гражданского общества».

Это вторая межуниверситетская конференция, которая проводится в Российском культурно-духовном центре на набережной Бранли. В подготовке мероприятия сотрудничали Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Международная ассоциация университетских профессоров и доцентов при ЮНЕСКО (IAUPL), поддержку оказывали диппредставительства двух стран – Посольство России во Франции и Посольство Франции в Российской Федерации, пишет издание "Мир новостей".

О подробностях дискуссии менеджеров образования нам рассказал главный организатор и модератор конференции, директор ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ Игорь БАРЦИЦ.

- Программа конференции охватывает широкий круг вопросов: от особенностей образования в цифровую эпоху до Трианонского диалога. Это не узкоспециальное мероприятие, посвященное методикам преподавания?

- На мой взгляд, любая дискуссия, связанная с образованием, непременно выйдет за рамки изначально поставленного вопроса. Иначе и быть не может, образование охватывает буквально все сферы жизни человека – вплотную связано с демографией и здоровьем, инфраструктурным развитием и инновационным климатом, социальной политикой государства и даже с геополитическими проблемами.

Поэтому наше внимание к формированию Трианонского диалога не просто оправданно, скорее, необходимо. Ведь его концептуальная задача – развитие гражданского диалога между россиянами и французами, то есть подразумевается, что повестку должны формировать в том числе ученые, эксперты, преподаватели, молодежь, студенты.









Президенты России и Франции, предлагая эту идею, убежден, имели в виду создание такой атмосферы между гражданами своих стран, которой не могли бы помешать ни личные взаимоотношения глав государств, как бы они ни развивались, ни расхождения в оценках и разногласия в среде геополитических аналитиков. И мы хотим в рамках нашей конференции сформулировать те мысли, которые считаем важным услышать в этом диалоге.

- Поделитесь и с нами, пожалуйста.

- Мы должны сделать все, чтобы политические противоречия и споры, как это недавно происходило, например, о национальности Анны Ярославны, не стали причиной снижения активности и громкости диалога.

Трианонский диалог должен пройти путь от инициативы президентов – через инструменты взаимодействия экспертов и ученых – к разветвленной системе гражданских связей. Этот тезис при всей своей простоте и очевидности весьма непрост в реализации.

Различия в развитии гражданского диалога во Франции и в России объективно существуют. В России создано множество самых разнообразных образований граждан, однако они достаточно часто носят откровенно формальный характер.

Россияне же по привычке опираются на неформальные связи и личные контакты. Эта привычка выработана недостаточной эффективностью институтов гражданского общества, которые пока не реализуют свои основополагающие функции.

По-прежнему суть гражданского общества – это юридическая самодеятельность граждан. В результате, как следствие, уровень доверия к институтам гражданского общества в России остается пока низким.

Во Франции, судя по всему, наблюдается «перезрелость» институтов гражданского общества, так называемая «позитивная дискриминация», при которой права меньшинства защищены лучше, чем права большинства. Эти различия служат вызовом, а возможно, могут стать препятствием в установлении устойчивого диалога.

Однако мне представляется, что есть некий базис, основополагающие связи, которые только и могут способствовать такому диалогу, свободному от формализма и не подчиненному количественным критериям.

Риски могут быть сняты, если взаимодействие институтов гражданского общества России и Франции дополнить сотрудничеством на личностном, персонифицированном уровне. Ничто так не укрепляет большие институции, как крепкие связи их составляющих.

- Тем более, что все чаще слышны разговоры об атомизации российского общества. Многие даже называют эту тенденцию катастрофичной.

- Это не только наша проблема, по всему миру люди становятся более автономными, что ли. Честно говоря, мне и проблемой-то это не кажется. Это новая данность, часть современного мира, как высокие технологии. Индивидуализацию просто надо научиться встраивать в сложную структуру человеческих и общественных взаимоотношений. Мы же научились пользоваться компьютером. Оказалось, что это не так сложно и даже вполне полезно.

Кстати, расхожее мнение о чуть ли не исторической общинности и коллективизме российского народа так же далеко от правды жизни, как и пугающие возгласы о грядущем конце живого общения. Посмотрите, французы научились быть нацией при очень индивидуалистичном самовосприятии значительно раньше.

Еще в пятидесятые годы прошлого века Пьер Данинос, популярный французский юморист, любимый соотечественниками за необычный, теплый, человечный юмор, говорил: «Франция - страна, разделенная на сорок три миллиона французов». Сегодня он назвал бы цифру в 65 миллионов.

- Как же тогда запустить общественный диалог? Заорганизованность крупных структур губит живое общение, а люди становятся самодостаточными и не нуждаются в новых связях.

- Есть довольно простой и рациональный способ. Современный человек налаживает новые контакты, когда испытывает неподдельный интерес. Я далек от мысли связать 145 миллионов русских и 65 миллионов французов. Но в наших силах создать площадки общения, куда люди придут, чтобы удовлетворить свой интерес.

Если мы хотим, чтобы Трианонский диалог был живой, интересной площадкой сотрудничества не только экспертов в различных областях, но и обычных людей, прежде всего молодёжи и студенчества, нам предстоит выстроить интерактивное взаимодействие, наполненное смыслом и реальными проектами.

- Как это сделать? И кто знает, в чем именно заключены смыслы для множества самых разных людей?

- В каждом социальном срезе свои смыслы. Сфера образования, например, интересна тем, кто нацелен вперед, продумывает стратегию и планирует свою жизнь. Кто думает об образовании – думает о будущем. И это будущее надо строить совместно. Поэтому надо выбрать приоритетные формы и технологии сотрудничества институтов гражданского общества России и Франции.

Сегодняшняя молодежь живет не только в реальном, но и в виртуальном окружении. Соответственно, создание интернет-площадки для прямого общения молодежи выступает приоритетной задачей (в России молодежь пользуется для общения, в основном локальной сетью ВКонтакте, Facebook – на 3 месте; во Франции Facebook популярнее локальных сетей Skyrock и Badoo).

Наполнение этой площадки образовательным контентом (онлайн курсами, в первую очередь, языковыми, материалами по истории, экономике, культуре, прежде всего через Российско-французский университет) позволит общение сделать не только приятным, но и полезным, накопить не только социальный, но и человеческий капитал.

Именно такое сочетание результатов гарантирует долгосрочное и саморазвивающееся сотрудничество и партнерство между российской и французской молодежью.

В таком случае Трианонский диалог станет диалогом сотен тысяч людей с двух сторон, которые включились в него, чтобы реализовать свой интерес. Подобному диалогу будут не страшны различия в подходах экспертов на самые актуальные животрепещущие темы.

Мы видим основную перспективу в налаживании контактов между молодежью, студентами. Это направление детально представлено в аналитическом докладе «Россия и Франция в мировом образовательном пространстве», который будет представлен на парижской конференции.