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Владимир Соловьев, оскорбляя коллегу, защитил Юрия Быкова

20 октября 2017, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьев, оскорбляя коллегу, защитил Юрия Быкова
фото: globallookpress.com

Владимир Соловьев обрушился с жесткой критикой в адрес Юрия Дудя, журналиста, который ведет свой канал на YouTube. Владимир Соловьев не поскупился на негативные высказывания в адрес своего коллеги. Поводом для словесных выпадов в адрес звезды YouTube послужил отзыв журналиста о сериале «Спящие» Юрия Быкова. После этого Соловьев заявил, что тот бездарный представитель своей профессии, который просто «ищет спонсоров».

«Дудь! Ну ты можешь хоть тут вот… Ты все равно не Шнур! И твоя жалкая попытка быть Шнуром в журналистике бездарна, как и ты. Мальчик, ну очнись! Сесть в кадр, читать написанные не ясно кем вопросы и делать вид, что ты худой кокаинист, и смеяться и материться — не делает тебя журналистом. Все твои заходы показывают, что менее талантлив, чем Собчак, и уж совсем не Шнур», — заявил ведущий.

«Кого ты хочешь обмануть? Ну не получилось у тебя даже на «Матч ТВ», ну не лезь ты во взрослые дела. Мат не заменяет мозгов», — поделился ведущий в радиоэфире.

Между тем сам Юрий Дудь никак не реагирует на критику.

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