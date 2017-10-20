Чиновников Крыма задержали за хищение 8 миллионов

Полиция задержала по подозрению в хищении восьми миллионов рублей двух бывших руководителей государственного учреждения, выступавшего заказчиком ремонта здания Совета министров РК.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, в сентябре 2016 года заказчиком в лице органа государственной власти заключены два договора с коммерческой фирмой на выполнение работ по капитальному ремонту здания и отопления на общую сумму свыше 36 миллионов рублей. Подрядчиком изготовлены акты о приемке оказанных услуг, где отображены недостоверные сведения относительно примененных на объекте материалов, которые незаконно подписаны должностными лицами. В итоге подрядчику было необоснованно переведено более 8 миллионов рублей.

Экс-чиновникам, ответственным за подписание акта выполненных работ, предъявлено обвинение, они задержаны. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения, пишут "Аргументы недели - Крым".

Ранее сообщалось, что средства были украдены при ремонте двора Совета министров РК. По данным «Крыминформа», речь идет о бывшем руководителе дирекции по обеспечению деятельности Совмина и его аппарата Игоре КАРЕТНИКОВЕ и его заместителе Олеге ГОЛИКОВЕ.