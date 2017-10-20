Юбилей Елены Санаевой

После того, как Быков и Санаева снялись вместе в «Приключениях Буратино», Елену Всеволодовну стали приглашать на роли характерных героинь. Она актриса, на которую больше обращали внимание постановщики кинокомедий. А вскоре в кинематографическом мире и вовсе решили, что снимать Санаеву — прерогатива Быкова. И действительно, в ряде фильмов они работали «на пару»: «Дни хирурга Мишкина», «Деревня Утка», «Искренне Ваш…», «Свадебный подарок», «Жил-был настройщик».

Ролью лисы Алисы в «Приключениях Буратино» Елена Санаева навсегда вошла в Золотой Фонд советского кино. Елена Санаева активно занимается общественной деятельностью. Будучи вице-президентом Детского фонда имени Ролана Быкова, она устраивает всевозможные акции и выставки, выезжает на Фестивали детского творчества. В 1999 году выпустила книгу-альбом памяти Ролана Быкова.







С 2008 года — актриса театра «Школа современной пьесы» под рук. Иосифа Райхельгауза. В 2009 году выпустила в издательстве АСТ книгу Ролана Быкова «Заколдованная Принцесса». Там же вышли дневники Ролана Быкова «Я побит, начну сначала» (2010) и «Стихи Ролана Быкова» (2010).

"Дурочка и зэк" - так называется спектакль, которым отметит свой юбилей актриса Елена Санаева на сцене театра "Школа современной пьесы"

. Она снялась в более 50-ти фильмах и среди них "Чучело", "Пена", "Жил-был дрозд", "Приключения Али-бабы и 40 разбойников", "Деревня Утка", "Искренне Ваш", "Тайна "Черных дроздов". И всегда ее появление на экране радовало, восхищало.