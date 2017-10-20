Юбилей Елены Санаевой
20 октября 2017, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
Блистательная советская, российская актриса Елена Санаева отметит 21 октября свой юбилей.
После того, как Быков и Санаева снялись вместе в «Приключениях Буратино», Елену Всеволодовну стали приглашать на роли характерных героинь. Она актриса, на которую больше обращали внимание постановщики кинокомедий. А вскоре в кинематографическом мире и вовсе решили, что снимать Санаеву — прерогатива Быкова. И действительно, в ряде фильмов они работали «на пару»: «Дни хирурга Мишкина», «Деревня Утка», «Искренне Ваш…», «Свадебный подарок», «Жил-был настройщик».
Ролью лисы Алисы в «Приключениях Буратино» Елена Санаева навсегда вошла в Золотой Фонд советского кино. Елена Санаева активно занимается общественной деятельностью. Будучи вице-президентом Детского фонда имени Ролана Быкова, она устраивает всевозможные акции и выставки, выезжает на Фестивали детского творчества. В 1999 году выпустила книгу-альбом памяти Ролана Быкова.
С 2008 года — актриса театра «Школа современной пьесы» под рук. Иосифа Райхельгауза. В 2009 году выпустила в издательстве АСТ книгу Ролана Быкова «Заколдованная Принцесса». Там же вышли дневники Ролана Быкова «Я побит, начну сначала» (2010) и «Стихи Ролана Быкова» (2010).
В театре "Школа современной пьесы" актриса занята в 6-ти спектаклях "Пока наливается пиво", "Русское варенье", "Монологи городов", "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное", "Дом" и "Дурочка и зэк""Аргументы недели" присоединяются ко всем поздравлениям и желают ей "многие лета", здоровья и новых творческих открытий и побед.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!