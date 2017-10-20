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Калининградский губернатор ответил фразой «по кочану» на вопрос о выплатах

20 октября 2017, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Калининградский губернатор ответил фразой «по кочану» на вопрос о выплатах
фото: globallookpress.com

Глава Калининградской области отказался объяснить прессе, почему региональные власти не стали возвращать компенсации за детский сад семьям, которые не смогли подтвердить свою малообеспеченность.

Журналисты подняли тему выплат на брифинге после заседания областного правительства. На вопрос, почему было принято данное решение, Антон Алиханов ответил: «По кочану». Затем чиновник попросил представителей СМИ больше его об этом не спрашивать, пишет портал «Новый Калининград».

31-летний Антон Алиханов занял пост главы Калининградской области в сентябре текущего года. Он является самым молодым губернатором в современной истории России.

 

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