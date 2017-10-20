Как очистить канализацию, не вызывая слесаря

В Москве вызов слесаря для чистки забившегося слива стоит от тысячи рублей. Средства для чистки труб, продающиеся в супермаркетах, тоже недешёвы. Мы подскажем, как справиться с засором без всех этих трат.

Что понадобится? Полпачки соды, 100-150 мл столового уксуса и чайник кипятка.

Надев резиновые перчатки (все-так имеем дело с агрессивными веществами), засыпаем в сливное отверстие соду. Воды в мойке, раковине или ванне при этом быть не должно! После этого заливаем туда же столовый уксус, слегка подогрев его предварительно на плите или в микроволновке. Сода моментально превратится в пену, но любоваться бурной химической реакцией не надо — в самом начале этого процесса затыкаем сливное отверстие сухой тряпкой или губкой. Через полчаса, удалив тряпку, медленно выливаем в отверстие кипяток — одного чайника будет достаточно. Как правило, после этой несложной процедура, проблема засора бывает решена.

Кстати, вашим трубам этот способ ничем не грозит — современные средства чистки гораздо более агрессивны, чем старые добрые сода и уксус.