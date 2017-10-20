"Мострансавто" могут лишить лицензии за ДТП под Коломной

Ространсавто может предложить лишить лицензии "Мострансавто" за ДТП с автобусом в Коломенском районе Подмосковья. Решение по отзыву лицензии принимает суд. Будет ли Ространснадзор требовать лишения лицензии, покажет проверка, пишет портал "Москва 24".



Глава Ространснадзора Виктор Басаргин: "Первоначально, после того как мы посмотрели, желание такое возникало – о том, чтобы выйти с инициативой о лишении лицензии, – понимая, что сегодня это транспортное предприятие осуществляет серьезную работу, в том числе социальную. Это может быть аргументом, чтобы к крайним мерам не прибегать".



6 октября на 3-м километре автодороги "Обход города Коломны" рейсовый автобус MAN, следовавший по маршруту "Москва – Озеры", съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 39 пассажиров, пять человек погибли. Причиной аварии стали сложные погодные условия. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, водителю предъявили обвинение.



