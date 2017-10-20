У медиахолдинга «Гранада Пресс» вновь появились именные деревья

Они растут в сквере на площади Павших революционеров. Кроме дерева непосредственно «Гранады Пресс» там появились именные деревья изданий холдинга: Polit74, МК-Урал, Губерния, Вечерний Челябинск, Южноуральская панорама, Челябинск Сегодня.

Участники акции – волонтеры благотворительного фонда «Зеленый театр», администрация центрального района, партнеры и спонсоры акции.

Благотворительный спектакль «12 стульев» был поставлен в марте. Все собранные деньги пошли на приобретение саженцев. Часть их была высажена в мае, продолжение акции состоялось 19 октября. Теперь можно смело сказать: аллея высажена, площадка облагорожена, последние работы закончатся до конца месяца. Весной на деревьях появятся первые зеленые листочки. Сквер обещает стать зелеными легкими города и еще одной точкой притяжения челябинцев.