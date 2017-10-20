В Челябинске сегодня открылась выставка «АгроПродЭкспо. Урожай»

С 20 по 23 октября в ледовой арене «Трактор» пройдет традиционная осенняя сельскохозяйственная выставка «АгроПродЭкспо. Урожай»

На крупной площадке Челябинска соберется более 120 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, производителей товаров народного потребления. Сельхозпроизводители, фермеры, крупнейшие производители представят по доступным ценам свежие, экологически чистые продукты питания: мясопродукты, колбасные и рыбные изделия, молочную и хлебобулочную продукцию, консервацию, сухофрукты, молодой картофель, сладости, мед, продукты пчеловодства и многое другое.

Кроме продуктов здесь будет представлена одежда, трикотаж и текстиль для всей семьи.



Выставка состоится при поддержке Министерства сельского хозяйства Челябинской области, Администрации города Челябинска, Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области.

Партнерами мероприятия выступили газеты «Губерния», «Южноуральская панорама», «Московский комсомолец-Урал», «Вечерний Челябинск», радио «Бизнес FM». Технический партнер «Артезианская вода».