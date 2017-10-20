Хуснуллин: программа реновации ускорит получение квартир очередниками

Реализация программы реновации не отразится на объемах ввода соцжилья для очередников и других категорий, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Я думаю, что очередь будет сокращаться даже быстрее, так как очередники из домов, попавших в программу реновации, получат новые квартиры раньше, чем получили бы без программы», – пояснил заместитель мэра в интервью «Российской газете».

Власти Москвы прорабатывают вопрос о выделении дополнительных 158 площадок для строительства домов по программе реновации. По словам Марата Хуснуллина, в настоящее время уже утверждены 210 площадок, на которых в ближайшие три года будет построено порядка 3 миллионов квадратных метров жилья. Дополнительные площадки дадут возможность строительства еще 2,5 миллионов «квадратов».

Ранее сообщалось, правительственная комиссия поддержала проект поправок в законопроект о налоговых льготах для участников реновации.

В столице в новых дворах жилых домов, которые будут построены в рамках программы реновации, могут ввести запрет на парковку автомобилей. Попасть на прилегающую к домам территорию смогут только пожарные и реанимобили.