В Екатеринбурге стартует финал фестиваля молодёжной журналистики TIME CODE

21 октября в Екатеринбурге начнется финал Фестиваля молодёжной журналистики TIME CODE. Площадками мероприятия станут Дворец молодежи и «Ельцин Центр».



Напомним, что фестиваль объединяет юных журналистов и профессионалов медиасферы. В этом году специальным гостем станет редактор-консультант ВГТРК, колумнист «Российской газеты», драматург и телеведущий Андрей Максимов.



TIME CODE — 2017 наградит победителей по пяти направлениям: лучшее молодёжное онлайн- и печатное издание, новые медиа, текст, видео, фото. Специальную номинацию «Энергия знаний» учредил Информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга. Номинацию получит лучший научный журналист. «Ельцин Центр» традиционно наградит тех, кому не все равно, – авторов лучших социальных материалов. Также будут специальные призы от отряда «Каравелла» – за сохранение исторической памяти, укрепление связи преемственности поколений и выражение активной гражданской позиции.



Отметим, что в этом году на фестиваль поступило более 1000 работ из 70 городов России, Украины и Казахстана. Жюри фестиваля традиционно возглавил декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский. Также работы оценивают фотографы Александр Мамаев и Донат Сорокин, декан факультета фотографии ИГУМО Мария Ващук, продюсер мультимедийных проектов, журналист-международник Артем Галустян, председатель Свердловского отделения кинематографистов России Владимир Макеранец и журналисты ведущих российских СМИ.



Вход на фестиваль бесплатный, но необходима регистрация на сайте.



Вот краткая программа мероприятий на 21 октября:



9.30 – 11.15 Открытие фестиваля, пресс-конференция с членами жюри



11.30 – 12.45 Открытые мастер-классы от ведущих медийщиков страны



13.45 – 15.00 Церемония награждения лауреатов и победителей



15.30 – 17.00 Творческая встреча со специальным гостем TIME CODE – 2017 – журналистом, писателем, драматургом, радио- и телеведущим Андреем Максимовым.