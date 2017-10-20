В 2018 году в Челябинской области заработает Система - 112

С первого полугодия 2018 года во всей Челябинской области в опытном режиме вводится единая система вызова экстренных служб – 112. Необходимое для этого положение сегодня приняло правительство региона на очередном заседании.

С середины сентября Система – 112 в тестовом режиме действует на территории Челябинского городского округа.

- Уже сейчас в процессе опытной эксплуатации операторы Системы-112 ЕДДС города Челябинска и «Центр обработки вызовов» принимают и обрабатывают еженедельно до 7000 вызовов и сообщений, пока только от абонентов двух операторов связи. В ноябре текущего года после получения разрешения Минкомсвязи России в Челябинске к Системе-112 будут подключены остальные операторы связи. Технологические условия для этого созданы, – отметил в своём докладе министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.



Систему-112 создают на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и областного Центра обработки вызовов. Принятый вызов оператор должен внести в электронную карту, которая по сети направляется в одну или сразу несколько экстренных оперативных служб, где оборудованы специальные рабочие места.

- Фактически это замкнутая сеть, в которой рабочие места операторов Системы-112, принимающих от абонентов вызовы и сообщения о помощи и происшествиях, сопряжены с экстренными оперативными службами – с полицией, МЧС, скорой помощью, аварийной службой газа и УФСБ, – пояснил министр.

Внедряться в работу оперативных служб региона Система – 12 будет с 2018 по 2021 год. Ежегодно на эти цели из областного бюджета будет выделяться по 68,5 миллиона рублей.

- Система-112» – проект, который имеет особую социальную значимость. Каждый человек на территории области должен чувствовать свою защищенность, иметь возможность буквально за секунды выйти на связь с оперативными службами, – отметил ранее губернатор Борис Дубровский.