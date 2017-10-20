Назван регион с самым старым автопарком в России

Эксперты по итогам проведённого исследования пришли к выводу, что в Красноярском крае продают самые старые машины в России. Вместе с тем автомобили в регионе предлагаются по невысоким ценам.

В Красноярском крае автомобиль в среднем эксплуатируется 13,2 года. По Российской Федерации данный показатель составляет 10,2 года. Самыми востребованными марками в регионе являются Toyota, LADA и Honda.

Среднестатистическая стоимость выставленных на продажу машин в регионе составила в третьем квартале 474 тыс. рублей, это на 18% меньше, чем средние показатели по России (577 тыс. рублей).

Исследование проводилось экспертами сайта Авто.ру.

Ранее сообщалось, что аналитики провели исследование автомобильного рынка в стране и рассказали об изменении стоимости автомобилей. Отмечается, что в большей части случаев речь идёт об увеличении цен.