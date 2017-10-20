Уже в девяти крымских городах не хотят видеть геев

Организаторы ряда гей-парадов и пикетирований в населенных пунктах Крыма получили отказы от администраций еще нескольких населенных пунктов.

Таким образом, к городам, в которых не хотят видеть лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, прибавились Красноперекопск, Ялта, Севастополь, Бахчисарай и Феодосия.

Ранее, как сообщал неформальный лидер ЛГБТ-движения в России Николай АЛЕКСЕЕВ, отрицательные ответы были получены от Симферополя, Армянска, Джанкоя и Керчи, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, в администрации ряда городов Крыма поступили уведомления о проведении гей-парадов и ЛГБТ-пикетирований. По словам АЛЕКСЕЕВА, уведомления были поданы в администрации 13 городов Крыма, и охватывали 16 населенных пунктов. Крымские чиновники разного уровня отрицательно отреагировали на идею проведения такого рода мероприятий.

Организаторы ряда ЛГБТ-акций в Крыму заявили о намерении подать в суд в случае отказа.