В вопросе Крыма Собчак подыгрывает и нашим и вашим

Ксения СОБЧАК, выдвинувшая свою кандидатуру на участие в президентских выборах, послужит всего лишь «приманкой» для либерально-протестного электората.

Такое мнение «Аргументам недели – Крым» выразил крымский общественник Александр ТАЛИПОВ, отметив, что журналистка является очень сомнительным кандидатом в масштабе всей России.

«Не смотря на миллионы подписчиков у нее в социальных сетях, постоянные мелькания на публике, прежде всего это шоумен, а не политик. Здравомыслящие люди никогда не отдадут за нее свой голос. Кроме громких популистических заявлений она ничего не может сделать. Просто такой искусственный кандидат с целью подтянуть протестный электорат к голосованию», – считает он.

Что касается отсутствия у СОБЧАК четкой позиции о принадлежности Крыма, то, по мнению ТАЛИПОВА, она намеренно не вносит ясность в этот вопрос, чтобы угодить разной аудитории, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Конечно она не скажет, чей Крым. Основная задача СОБЧАК – оттянуть возможный неконтролируемый оппозиционный электорат от таких кандидатов, как, например, Алексей НАВАЛЬНЫЙ. Большинство из этих либерально настроенных людей не признают Крым российским. Поэтому с одной стороны она не хочет потерять электорат Болотных площадей, который поддерживает Украину, а с другой – за нее могут проголосовать люди, которые поддерживают присоединение Крыма к России. Поэтому такая вот сомнительная позиция и нашим и вашим», – добавил общественник.