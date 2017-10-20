Массовой атаке могут подвергнуться самые популярные в РФ банкоматы

"Лаборатория Касперского" выявила новое вредоносное программное обеспечение для хищения средств из банкоматов. Новое "пакетное решение" достаточно легко приобрести, оно отличается доступной ценой и простотой эксплуатации.

В настоящее время самыми популярными банкоматами на территории РФ являются устройства производства Wincor Nixdorf. По мнению работников "Лаборатории Касперского", именно им угрожают массовые нападения киберпреступников. Получив доступ к компьютеру банкомата, взломщик заражает его специальной программой.

Как пишет газета "Коммерсантъ", максимальная цена такого продукта составляет 5 тысяч долларов. Издание отмечает, что столь доступного и массового программного пакета хакеры на рынок до сих пор не выпускали.