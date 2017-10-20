Мэрия ответит на заявку оппозиции о проведении марша 4 ноября

Марш 4 ноября оппозиция планирует провести в районе Люблино. Заявлено порядка 10 тысяч участников. Столичные власти получили заявку от организации "Новая оппозиция" на проведение марша в День народного единства, сообщает портал "Москва 24". Ответ мэрия планирует подготовить 24 октября.



Пресс-секретарь департамента региональной безопасности Москвы Елена Романова: "Мы рассмотрим эту заявку в течение трех рабочих дней, то есть во вторник дадим ответ".



Уведомление в мэрию на проведение "русского марша" подал пресс-секретарь "Новой оппозиции" Роман Ковалев, выступающий в качестве организатора мероприятия. В уведомлении обозначен маршрут от улицы Перерва, дома № 62/33 до памятника солдату Отечества по Люблинской улице, где планируется митинг.





