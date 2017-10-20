Глава свердловской ГИБДД критикует идею платного проезда по центру Екатеринбурга

Глава ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин раскритиковал предложение заместителя главы администрации Екатеринбурга Андрея Корюкова по введению платы за въезд на личном транспорте в центр Екатеринбурга.

«Определенная часть транспорта идет транзитом через Ленина и уходит в другой район. Им всем платить теперь. Это же абсурд», – заявил он в ходе брифинга, добавив, что необходимо искать другие способы разгрузки дорог. В частности, необходимо вводить автоматическую систему управления светофорами, чтобы продолжительность работы разрешающих сигналов для разных трафиков зависела от фактической ситуации на дорогах.