Только один свердловский призывник выбрал альтернативную службу на почте

В период осеннего военного призыва с 1 октября до 31 декабря 2017 года на работу в филиалы Почты России будут приняты до 130 граждан для прохождения альтернативной гражданской службы, в Свердловской области ожидают одного призывника.

Молодых людей ждут рабочие специальности операторов связи, почтальонов, операторов сортировочных центров и водителей.

В настоящее время в различных структурах федерального почтового оператора уже проходят альтернативную службу около 400 человек, в том числе уже год трудится почтальоном в одном из городских ОПС Екатеринбурга альтернативщик. На всем протяжении альтернативной службы работнику выплачивается полная заработная плата по занимаемой им должности, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебном заведении, оплачиваемые больничные, организуется необходимое профессиональное обучение.

Альтернативную службу большинство молодых людей проходят непосредственно по месту жительства. Некоторые филиалы Почты России готовы предоставить общежитие работникам из других регионов. Срок обязательной работы составляет 21 месяц, но нередки случаи, когда по окончании службы люди остаются работать в том же коллективе.



