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Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов

20 октября 2017, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
pixabay.com

Cудебные приставы получат право самостоятельно задерживать и доставлять к месту составления протокола об административном правонарушении должников по алиментам. Госдумой принят соответствующий закон.

Нерадивого алиментщика могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком на один год. «Принятие законопроекта позволит снять с органов внутренних дел функцию по обеспечению доставления и административного задержания лиц, в отношении которых ФССП ведётся производство по делам об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.

По данным ФССП России, за последнее время возбуждено более 10 тыс. дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов.
В работе у приставов сейчас 50 тыс. производств к алиментщикам со сроком исполнения более года.

 

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Ученые разгадали тайну загадочных лунных вспышек

Ученые разгадали тайну загадочных лунных вспышек

Телескоп в Греции, с помощью которого астрономы наблюдали за астероидами на околоземной орбите, помог раскрыть тайну загадочных лунных вспышек. За несколько лет было зафиксировано больше 20 вспышек на спутнике Земли.

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Британские ученые советуют не уступать место в транспорте пожилым людям

Британские ученые советуют не уступать место в транспорте пожилым людям

Группа британских ученых, которой руководит хирург-ортопед Скартелтт МакНелли, призывает не уступать место в транспорте пожилым людям. Эксперты убеждены, что эта забота вредит здоровью немолодых граждан.

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Мобильные операторы очистят базы данных от анонимных абонентов

Мобильные операторы очистят базы данных от анонимных абонентов

Отечественные сотовые операторы собираются очистить собственные базы данных от анонимных абонентов при помощи сотрудников Минкомсвязи. Для этого компании будут подключены к механизму электронного правительства.

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Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, 20 человек пострадали

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В ночь на субботу жители Земли увидят звездопад

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Глава ЦРУ призвал США готовиться к ракетному удару со стороны КНДР

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