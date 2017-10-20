Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов

Cудебные приставы получат право самостоятельно задерживать и доставлять к месту составления протокола об административном правонарушении должников по алиментам. Госдумой принят соответствующий закон.

Нерадивого алиментщика могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком на один год. «Принятие законопроекта позволит снять с органов внутренних дел функцию по обеспечению доставления и административного задержания лиц, в отношении которых ФССП ведётся производство по делам об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.

По данным ФССП России, за последнее время возбуждено более 10 тыс. дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов.

В работе у приставов сейчас 50 тыс. производств к алиментщикам со сроком исполнения более года.