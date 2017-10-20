В России насчитали 2,6 млн нелегальных мигрантов

В МВД России рассказали, какое количество нелегальных мигрантов в настоящий момент насчитывается в стране.

В общей сложности на территории РФ сейчас находятся 2,6 миллиона граждан, попадающих в данную категорию. В рамках заседания в Совете Федерации первый замглавы МВД Александр Горовой подчеркнул, что доля нелегальных мигрантов сокращается, передает РИА "Новости".

Уточняется также, что двум миллионам иностранцев, уличенных в нарушении российского законодательства, запретили пересекать границу страны.