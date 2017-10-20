Прогноз социально-экономического развития Челябинской области

На заседании правительства Челябинской области 20 октября был рассмотрен прогноз социально-экономического развития области на 2018 год и на плановый период до 2020 года.

При составлении прогноза аналитики исходили из стоимости на нефть марки Urals в 50 долларов за баррель, глобальной тенденции замедления мирового ВВП с трех до 2,8 процента к 2020 году, сохранения экономических санкций в отношении Российской Федерации и ответных мер на весь прогнозируемый период.

При этом было подчеркнуто, что экономика Челябинской области медленно, но верно выходит на траекторию роста. За девять месяцев 2017 года индекс промышленного производства увеличился на 4,8%, объем работ в строительстве – на 11%, ввод в эксплуатацию жилья – на 6,7%, средняя зарплата – на 7% (реальная – на 3,6%).

Из отрицательных показателей можно назвать снижение инвестиций в основной капитал (-1,7%), общий товарооборот (-4,6%), оказание платных услуг (-1,8%), хотя в регионе имеется существенный потенциал для роста этих направлений экономики.

Что касается собственно прогноза, то впервые министерство экономического развития Челябинской области разработала три варианта развития региональной экономики: консервативный с сохранением инерционных трендов, базовый со стабильным ростом и целевой с умеренным экономическим ростом.

Так, согласно базовому варианту социально-экономического развития области, уже в 2018 году индекс промышленного производства должен составить 101,3 процента по отношению к 2017 году. Экспорт вырастет на 3%, инвестиции увеличатся на 2,4-2,5%. В следующем году планируется сдать 104 процента жилья, а к 202о году область должна выйти на докризисные показатели (более 2 млн кв.м).

В 2017 году урожай в Челябинской области был собран на 14% больше, чем годом ранее. Однако в дальнейшем прогнозируется его незначительное снижение на 0,4%, но эта цифра в дальнейшем останется неизменной.

В 2020 году, согласно прогнозу, валовой региональный продукт Челябинской области увеличится на 0,7 процента. К 2020 году уровень безработицы сократится до 1,5%, а рост заработной платы превысит 1%.