Мобильные операторы очистят базы данных от анонимных абонентов

Отечественные сотовые операторы собираются очистить собственные базы данных от анонимных абонентов при помощи сотрудников Минкомсвязи. Для этого компании будут подключены к механизму электронного правительства.

Кроме нее, операторов подключат к системе межведомственного электронного взаимодействия. Это поможет оперативно очищать базы от анонимов и развивать "дистанционное взаимодействие с абонентами", полагают в Минкомсвязи.

Напомним, в июле 2017 года были приняты поправки к закону «О связи». По ним операторы связи должны проверять достоверность сведений об абоненте.