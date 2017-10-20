Абызов рассказал, какие профессии вскоре станут бесполезными

Министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил в интервью РИА Новости в рамках форума "Открытые инновации", что профессии бухгалтера и кадровика станут ненужными с развитием технологий.

Эти профессии исчезнут первыми. Абызов отметил, что большое число профессий и навыков, которые сейчас востребованы и на получение которых люди потратили большое количество времени, станут ненужными.

"С развитием телемедицины даже такая тонкая профессия, как врач, сильно изменится. Врач будет профессионально оперировать большими базами данных, и это тоже вызов для многих людей, необходимо будет проходить через переобучение, надо быть готовыми к этому", — добавил Абызов.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец назвала пять самых популярных профессий, востребованных в колледжах в России: повар, кондитер, автомеханик, рабочий-строитель и специалист в сфере IT-технологий.