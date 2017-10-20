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Ученые изобрели вакцину для похудения

20 октября 2017, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые изобрели вакцину для похудения
pixabay.com

Ученые изобрели инъекции, снижающие аппетит и ускоряющие сжигание жира в организме. Пока препарат протестировали на обезьянах. Инъекция белка помогает не просто достаточно быстро похудеть, но и сократить риск развития диабета.

Основной компонент вакцины – белок GDF15, который может стабилизировать вес. Благодаря экспериментам выяснилось, что у него есть способность предотвращать накопления жира и увеличивать скорость сжигания его в организме. GDF15 очень быстро разлагается и попадает в кровь.

Подопытные после введения вакцины стали есть на 40% меньше, а масса тела уменьшилась на 10%. Также утверждается, что периодические инъекции GDF15 снижают риск развития диабета, сообщает РИА Новости.

В ближайшее время ученые планируют провести клинические испытания препарата на людях.

 

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Человек упал на пути в московском метро

Человек упал на пути в московском метро

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Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу в России

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Саакашвили во главе колонны сторонников начал марш к администрации Порошенко

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