Ученые изобрели вакцину для похудения

Ученые изобрели инъекции, снижающие аппетит и ускоряющие сжигание жира в организме. Пока препарат протестировали на обезьянах. Инъекция белка помогает не просто достаточно быстро похудеть, но и сократить риск развития диабета.

Основной компонент вакцины – белок GDF15, который может стабилизировать вес. Благодаря экспериментам выяснилось, что у него есть способность предотвращать накопления жира и увеличивать скорость сжигания его в организме. GDF15 очень быстро разлагается и попадает в кровь.

Подопытные после введения вакцины стали есть на 40% меньше, а масса тела уменьшилась на 10%. Также утверждается, что периодические инъекции GDF15 снижают риск развития диабета, сообщает РИА Новости.

В ближайшее время ученые планируют провести клинические испытания препарата на людях.