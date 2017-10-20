Челябинская область грамотно расходует федеральные средства

В пятницу, 20 октября, состоялось заседание правительства Челябинской области под председательством губернатора Бориса Дубровского. Были рассмотрены поручения президента России органам власти. Участники встречи обсудили 41 вопрос, доклады сделали семь докладчиков.

Онлайн-трансляцию заседания вели региональное правительство, компания «ОТВ» и медиа-холдинг «Гранада-пресс».

Отчет о привлечении субсидий и трансфертов из федерального бюджета сделал министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

«За девять месяцев этого года 12 органов власти области привлекли субсидии и трансферты из федерального бюджета, - пояснил министр. – Было заключено 32 соглашения с федеральными органами власти. Наибольшее количество соглашений – шесть – было заключено министерством сельского хозяйства и министерством образования и науки Челябинской области (семь). Сумма средств в рамках всех заключенных соглашений составила 5730 миллионов рублей, из которых уже освоено более четырех миллиардов».