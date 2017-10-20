МЧС планирует потратить 2 млрд рублей на самолеты-амфибии

Сегодня стало известно, что МЧС планирует приобрести шесть самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

Согласно последним данным, для данной покупки ведомство получит из федерального бюджета 2 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение появилось в пятницу, 20 октября, на официальном сайте российского правительства.

Отмечается, что этот документ был подписан еще 18 октября. Уточняется также, что исполнителем заказа является "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева". Самолеты-амфибии впоследствии будут направлены в Авиационно-спасательные центры Сибирского и Дальневосточного региональных подразделений МЧС.