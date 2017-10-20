Средняя стоимость поездки на такси в Москве снизилась на 3%

С июля по октябрь текущего года средняя стоимость поездки на такси в Москве снизилась на три процента.

Данную информацию сегодня предоставил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, который добавил, что чек в среднем составляет 460 рублей. Как уточняет издание "Известия", снижение цен стало возможным в связи с увеличением числа коротких поездок.

Отмечается, что специалисты проанализировали данные самых крупных агрегаторов и операторов такси в столице, чтобы получить эту информацию.