Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу в России

В пятницу, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД.

Согласно последней информации, этот документ призван регулировать деятельность сотрудников Госавтоинспекции. Новые правила запрещают работникам ГАИ отбирать права на месте нарушения – водители должны будут самостоятельно отдать удостоверение в подразделении ГИБДД в течение трех дней после инцидента. Кроме того, водителя, согласно новым правилам, обязаны отвезти обратно к автомобилю, если медосвидетельствование подтвердило, что в его крови нет алкоголя.

Также с сегодняшнего дня съемка сотрудников полиции не запрещена, если данное действие не ограничивается какими-либо другими законодательными актами.