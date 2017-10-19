Вместо танцора главой Крымавтодора стал музыкант

Начальник Службы автодорог Крыма Никита ГАРАНИН не только чиновник из Москвы, а еще и гитарист из известной симферопольской группы Rocking Ham & Swingin Ham.

«Оу-ееее! Начальник Службы автодорог Крыма теперь – Никита ГАРАНИН, гитарист из Rocking Ham. И это не шутка. Это Крым, детки! От это рок-н-рольная карьера, от это даааа! Не знаю, какой он в дорогах и вообще специалист, а вот на гитаре он здоровски играет», – написал крымский блогер Александр КИРЬЯКОВ.

Недавно эта группа давала концерт в Судаке, пишут «Примечания».

Новому начальнику дорожного ведомства Крыма — 33 года, он родился в Москве. В 2006 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы по специализации «Финансовый менеджмент». В 2009 году – Государственную академию специалистов инвестиционной сферы по специализации «Промышленное и гражданское строительство — управление и экономика».

В Крыму с 2015 по 2016 года работал начальником управления региональной политики в области развития автомобильных дорог министерства транспорта республики. С июня прошлого года до августа текущего — заместитель регионального министра.

Стоит отметить, что ранее Крымовтодором руководил молодой танцор Игорь КРАВЧЕНКО из Санкт-Петербурга, но был уволен после откровенной фотосессии со своей невестой Тамилой ОМЕРОВОЙ, которую они устроили в дорогом ялтинской отеле, а снимки выложили в Instagram, пишут "Аргументы недели - Крым".

До августа текущего года должность начальника Службы автодорог занимал Алексей САФРОНОВ. 30 августа СК сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела. Он подозревается в использовании подложного документа при устройстве на работу.