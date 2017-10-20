«Ростех» против РЖД -2

О причинах конфликта двух крупных госкорпораций АН-онлайн писали 18 сентября 2017 года в статье ««Ростех» против РЖД»: тяжеловесы российской экономики поссорились из-за своих «железнодорожных дочек» - Федеральной грузовой компании (ФГК, «дочка» РЖД) и «УВЗ-Логистик» (дочерняя структура «Ростеха»).

Вкратце напомним фабулу конфликта.

В конце минувшего года президент России распорядился о передаче в ведение «Ростеха» крупнейшего производителя военной и железнодорожной техники – «Уралвагонзавода». Нижнетагильское предприятие вошло в госкорпорацию вместе с дочерними структурами. Одна из них, ООО «УВЗ-Логистик», владеет самым большим в стране парком железнодорожных полувагонов.

В ноябре 2015 года генеральный директор «УВЗ-Логистик» подписал контракт о передаче почти 50 000 вагонов (это почти весь ее вагонный парк) в аренду ФГК. Согласно условиям контракта, за аренду одной единицы подвижного состава ФГК должна платить собственнику 450 руб. в сутки. При этом сами железнодорожники берут с грузоотправителей по 1600 руб. в сутки за один вагон. Интересно, что, заключив контракт, Дмитрий Еремеев перешёл на работу в ФГК.

Если посмотреть на ситуацию глазами собственника вагонов, то в результате данной сделки он каждый месяц теряет не менее 500 млн. рублей. Как подсчитал «Коммерсант», ущерб «УВЗ-Логистик» от действий Дмитрия Еремеева составляет 118 млрд. рублей: «Как пояснял “Ъ” в июле глава УВЗ Александр Потапов, поставлена задача погасить «30 млрд руб. “живых” денег и 88 млрд руб. поручительств» за УВЗЛ». Сейчас Дмитрий Еремеев находится в Лондоне и, судя по всему, возвращаться в Россию он не намерен.

Гигантские убытки в результате заведомо невыгодного договора и привели к конфликту РДЖ - «Ростех»: «УВЗ-Логистик» требует досрочно вернуть более 27 тыс. полувагонов, которые находятся в аренде у ФГК.

Две версии

По мнению «Коммерсанта», в последнее время российские предприятия столкнулись с дефицитом вагонов для перевозки грузов по железным дорогам: «По результатам проведённого экспертами моделирования дефицит полувагонов на сети ОАО РЖД в октябре составит примерно 16 тыс. полувагонов — при условии сохранения существующих технологий управления парком, объемов порожнего пробега, времени ожидания погрузки и так далее».

Источники «Ъ» связывают проблему с общей нехваткой вагонов на рынке из-за списания старого парка, а также с возможными проблемами ФГК, у которой «УВЗ-Логистик» может изъять парк, переданный в аренду в 2015 году.

По мнению же опрошенных АН-онлайн аналитиков, возврат вагонов «УВЗ-Логистик» никоим образом не приведёт к ухудшению ситуации, а скорее, наоборот, поможет рынку грузоперевозок России избавиться от критической зависимости от «дочки» РЖД.

Действительно, по мнению аналитиков, именно действия ФГК привели к резкому скачку ставок на предоставление полувагонов в 2015-2017 годах: всегда пару лет цены для грузоотправителей выросли с 560 до 2000 рублей за один вагон в сутки. Почему? Давайте разбираться.

Своя компания

По итогам I квартала 2017 года ФГК заняла первое место в рейтинге INFOLine RAIL RUSSIA TOP по размеру вагонного парка (156,2 тыс. единиц), объёму перевозок (50,4 млн. тонн) и грузообороту (104,5 млрд. ткм. (тонно-километров)). ФГК примечательна тем, что это крупнейший игрок, основным бизнесом которого является предоставление полувагонов грузоотправителям. Равная ей по размеру «Первая грузовая компания» Владимира Лисина, обслуживает родственные компании и предоставляет на рынок только излишки вагонов. ООО «Газпромтранс», АО «Нефтетранссервис», ООО «Трансойл» - обслуживает грузы нефтяных и газовых гигантов.

В ТОП10 крупнейших операторов грузового железнодорожного транспорта входят компании «Вектор Рейл» и «СГ-Транс». Собственниками ООО «Вектор Рейл» являются три человека: Алексей Тайчер – генеральный директор и председатель правления ФГК, а также Тимур и Руслан Бабаевы – сыновья вице-президента РЖД Салмана Бабаева. При этом компания «Вектор Рейл» контролирует 50% АО «СГ-Транс». Получается, что значительная часть рынка железнодорожных грузоперевозок России находится под контролем Алексея Тайчера и семьи Бабаевых.

Этот вывод подтверждает Федеральная антимонопольная служба. В 2016 году ООО «Вектор Рейл» собиралось выкупить вторую половину АО «СГ-Транс» у АФК «Система». ФАС не согласовала данную сделку, указав, что в противном случае «ОАО РЖД образует с ними [АО «СГ-Транс» и ООО «Вектор Рейл»] "вертикально интегрированную группу", у которой будет возможность контроля предоставления инфраструктуры транспорта операторам. А семья Бабаевых и Алексей Тайчер с учетом их активов и должностей "смогут устанавливать барьеры входа на рынок предоставления вагонов и рынок грузовых железнодорожных перевозок», – цитата по «Коммерсанту».

Хроника двухлетнего коллапса

Часть опрошенных «Коммерсантом» экспертов признает, что предпосылки для дефицита вагонов возникли в 2015 году. Правительство сократило предельный срок службы грузовой железнодорожной техники, что привело к списанию 200 тыс. единиц транспорта, более половины из которых пришлись на сегмент полувагонов. Таким образом, значительная часть техники была пущена на металлолом, а операторы крупных вагонных парков смогли завышать цены для грузоотправителей. В 2015-2017 годах ставки на аренду полувагонов выросли с 560 руб. до 2000 руб. за единицу в сутки:

«ФГК первой на рынке подняла цену, операторы следом повышают цену. ФГК увела это в заоблачную сферу. Весь рынок ушел следом. Потом мы удержали рост тарифа на уровне 4%», – сказал в интервью «Коммерсанту» руководитель ФАС Игорь Артемьев.

При этом, с учетом положения «дочки» РЖД на рынке, ей было предписано в течение 15 дней предоставлять экономическое обоснование повышения тарифов в случае, если их планируется увеличить более чем на 8% в квартал. ФГК проигнорировала данное предписание, ФАС возбудила против нее дело об административном правонарушении (№ 4-19.5-1210/00-03-16). По результатам проверки железнодорожникам пришлось заплатить штраф в 400 тыс. рублей, что является ничтожной суммой на фоне прибыли, полученной ФГК и связанными с ней структурами в результате повышения тарифов. Грубый подсчет показывает, что железнодорожники, проигнорировав предписание ФАС, смогли зарабатывать по 288 млн. рублей в сутки, а их годовая выручка могла превысить 100 миллиардов рублей.

Куда «Ростех» спрячет изъятые у РЖД полувагоны?

А теперь вернёмся к опрошенным «Коммерсантом» экспертам, которые предположили, что возврат полувагонов УВЗЛ выведет их с рынка коммерческих перевозок. Данный вывод вряд ли имеет под собой основания. Во-первых, «УВЗ-Логистик» имеет опыт оперирования полувагонами. Компания создала большой парк подвижного состава и успешно управляла им до момента, пока ее бывший гендиректор не заключил невыгодный договор в интересах ФГК. Во-вторых, «УВЗ-Логистик» заинтересована в использовании вагонов для извлечения прибыли, поэтому вряд ли допустит простаивания вагонов в тупиках.

Действия Еремеева, Тайчера и Бабаева могли привести к серьёзному противостоянию двух госкорпораций – «Ростеха» и РЖД. Но, судя по всему, Сергей Чемезов повел себя как опытный политик и хозяйственник, сумев договориться с президентом ОАО РЖД о передаче вагонов без громких скандалов и уголовных дел.