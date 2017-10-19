Что делать, если телефон намок

Беда: вы залили свой мобильный телефон чаем или уронили в лужу — чего только не бывает. Ваш гаджет «умер». Но не все потеряно, если вы будете действовать быстро.

Побыстрее уберите телефон от жидкости. Сразу же снимите батарею, если ее можно снять. Если нет — просто выключите аппарат, чтобы избежать короткого замыкания. Извлеките из него сим-карту и карту памяти. После этого положите ваш гаджет на горизонтальную поверхность. Протрите аккуратно бумажными салфетками всю открытую поверхность телефона и его разъёмы.

Далее на пару дней положите страдальца (обернув его такой же бумажной салфеткой) в пластиковый пакет, заполненный сухим рисом. Салфетка не даст попасть в разъёмы и под корпус аппарата рисовым крошкам и крахмалу.

В 80% случаев эти действия помогают реанимировать телефон. Но если вдруг вам не повезет, остается только один путь — в сервисный центр.