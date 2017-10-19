Названо имя новой ведущей «Дома-2»

Новый ведущей реалити-шоу «Дом-2» стала певица, бывшая участница группы Serebro Елена Темникова.

Соответствующую информацию опубликовал Super. Telegram-канал процитировал продюсера телепроекта Алексея Михайловского, сообщившего, что Елена Темникова отправится в тур по российским городам, в ходе которого наберет для шоу новых участников.

В настоящее время у «Дома-2» пять ведущих. Это Ольга Бузова, Ксения Бородина, Катя Жужа, Влад Кадони и Ольга Орлова. Ранее «Аргументы недели» писали, что Ольга Бузова прокомментировала желание своей бывший коллеги по программе Ксении Собчак стать президентом России.