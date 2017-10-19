Фурсенко отказался считать Собчак кандидатом-спойлером

Желание Ксении Собчак баллотироваться на пост главы государства прокомментировал помощник президента России Андрей Фурсенко.

В разговоре с RT Фурсенко признался, что поначалу счел сообщения о выдвижении Собчак шуткой. При этом чиновник заявил, что журналистика, по его мнению, способна достойно представить оппозицию на предстоящих выборах. Кроме того, Фурсенко отметил, что не разделяет озвученную в некоторых СМИ точку зрения, согласно которой Собчак отведена роль кандидата-спойлера.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что Ольга Бузова понадеялась на победу своей бывшей коллеги по программе «Дом-2» на выборах президента.