Путин продлил действие указа о снижении зарплат госслужащим

Владимир Путин продлил на год действие указа, снижающего зарплаты госслужащим на 10%. Документ, подписанный президентом России, опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь в указе, в частности, идет о главе государства, председателе правительства, генпрокуроре, сотрудниках администрации президента и аппарата правительства. Впервые решение снизить выплаты чиновникам было принято в 2015 году. С того времени соответствующий указ неоднократно продлевался.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Владимир Путин обсудил с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов вопросы бесплатной медицины.