Собаку уволили из ЦРУ после отказа учиться на сапера

Щенка черного лабрадора, который не хотел обучаться разыскивать взрывчатку по запаху, исключили из учебного класса собак-саперов ЦРУ. В агентстве это решение объяснили тем, что не стоит заставлять собаку выполнять работу, которая ей не по душе, пишет портал "Москва 24".



В ходе тренировок любая из собак может иногда отказываться от работы или проявлять признаки усталости, однако, как правило, такое поведение длится всего один−два дня, сообщает ЦРУ.



Щенок черного лабрадора по кличке Лулу стал исключением. Животное впало в состояние апатии на длительное время, не реагируя даже на игры или лакомства. Тогда специалисты-кинологи пришли к выводу, что процесс дрессировки на сапера для Лулу − в тягость, и она была вынуждена покинуть учебную программу ЦРУ.



В настоящее время, как сообщили в агентстве, Лулу живет обычной жизнью домашнего питомца в семье одного из работавших с ней тренеров, уточняет "М24".



