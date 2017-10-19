Боярский прокомментировал новую антитабачную концепцию

Михаил Боярский подверг критике новую антитабачную кампанию, предложенную правительством. Лидер Движения за права курильщиков считает, что повышение цен на сигареты не заставит бросить курить.

Как утверждает Боярский, ему лично все равно, так как бросать курить он не намерен. Также актер считает положительным тот факт, что стоимость сигарет будет повышена. Михаил Боярский сказал в беседе с RT, что от дешевых сигарет нет никакого удовольствия, "другое дело дорогие".

В проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу, внесенном Минздравом в правительство, отмечается, что особого внимания требует защита от табачного дыма уязвимых групп населения. В Министерстве предложили значительно расширить список мест, где запрещено курить.