Стало известно, из-за чего россияне скоро чаще всего будут брать больничные

К 2020 году депрессия выйдет на первое место среди психических заболеваний. Такое мнение высказал главный психиатр Минздрава, глава центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

Психиатр отметил, что причина растущей популярности депрессии — увеличение продолжительности жизни. В частности, она часто возникает на фоне хронических заболеваний у людей пожилого и старческого возраста. По словам Кекелидзе, сейчас легче обратиться к специалисту-психиатру, поскольку общество стало относиться к этому проще, сообщает РИА Новости.

Неблагоприятная обстановка на работе может приводить к психическим расстройствам, злоупотреблению алкоголем, прогулам и снижению производительности труда, полагают во Всемирной организации здравоохранения.

Ученые провели ряд исследований и нашли легкий способ избавиться от депрессии.